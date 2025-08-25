Alcaldía de La Libertad Sur realiza cortes gratis para niños 

La Alcaldía de La Libertad Sur informó por medio de redes sociales que, en el distrito de Santa Tecla, concretamente en las instalaciones del Palacio Tecleño realizan un corte de cabello gratis.

“Continuamos realizando cortes de cabello COMPLETAMENTE GRATIS. Te estamos esperando en las instalaciones del Palacio Tecleño”, manifestó la Comuna de La Libertad Sur.

Además, la Alcaldía mencionó que la población tiene hasta las 5:00 de la tarde para traer a sus hijos al Palacio Tecleño y que reciban un corte de cabello completamente gratis.

“Tienes hasta las 5:00 de la tarde para traer a tus hijos al Palacio Tecleño y que reciban un corte de cabello completamente gratis. Toda la semana estaremos esperándote de 8:00 a.m. a 5:00 p.m”, dijo la alcaldía.