Dani Flow visita por primera vez El Salvador

Gracias al clima de tranquilidad que se respira en las calles artistas se atreven a visitar el país debido a eso el reguetonero Dani Flow se suma a la lista de artistas que han decidido incluir al país en sus giras, visitando por primera vez el territorio salvadoreño

Dani Flow, conocido por sus letras atrevidas y su estilo directo, llega al país con su propuesta “Reggaetón Champagne”, parte de una nueva fase en su carrera. Durante este 2025, ha sorprendido con varios sencillos en colaboración con reconocidos artistas del género urbano.

El reguetonero pisara suelo salvadoreño el próximo sábado 18 de octubre en el Complejo Deportivo España, en Soyapango, San Salvador Este. El show estará a cargo de “Dimelo Chente”, “503 Music Group” y “High Flow Musik Ent.”, las entradas estan al alcance de todos los salvadoreños que quieran vivir este gran show en vivo.

Las Localidades y precios para este concierto son:

VIP: $40 + cargo de boletería

General: $15 + cargo de boletería

Las entradas las adquieres ingresando a https://www.smartticket.fun/es/event/daniflow/100