Alianza vence a Managua e iguala en puntos con Antigua en la Copa Centroamericana

Alianza sacó el resultado en un opaco debut como local, luego de vencer 1-0 a Managua en el estadio Jorge «Mágico» Gonzales, en su segundo encuentro de la Copa Centroamericana. Los albos con esta victoria llegan a cuatro puntos, mismos que tiene Antigua, de Guatemala.

La dupla de Noel Rivera y Emerson Mauricio funcionó a la perfección, para que así el cuadro capitalino haya resuelto su duelo ante el campeón de Nicaragua y poderse llevar los tres puntos de la noche.

El gol cayó al minuto 54, cuando Rivera le envió un centro a Mauricio, quien de primera intención y con pierna izquierda mandara el balón al fondo de la red de los leones azules.

Con el gol de los paquidermos llegaron los cambios de Managua sin hacer diferencia dentro de la cancha, incluso hubo oportunidades de gol para los dirigidos por Ernesto Corti, pero el guardameta López impidió un segundo gol en su portería.

Fue un partido donde al principio se jugo mucho en la media cancha, pero en la medida que corrían los minuto comenzó a tener profundidad por las bandas. Sin embargo el marcador no cambió y el resultado se lo llevó Alianza.

Fueron 2 mil 512 aficionados que se hicieron presente en el Mágico, pese a la fuerte lluvia que calló al final del encuentro.

El cuadro nicaragüense con esta derrota queda eliminado de la competición centroamericana al igual que Hércules de El Salvador, sin embargo, Alianza tendrá que trabajar más cuando se enfrente a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Cuscatlán.