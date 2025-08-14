MARN: “Este jueves tendremos lluvias y tormentas puntuales por influencia de una vaguada” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que para este jueves se espera la presencia de lluvias y tormentas debido a la influencia de una vaguada.

“Este jueves tendremos lluvias y tormentas puntuales por influencia de una vaguada y flujo del este acelerado”, manifestó el MARN en redes sociales.

El MARN indicó que por la mañana habrá cielo despejado con ambiente fresco y cálido al final de la mañana.

Mientras que para la tarde, se prevé lluvias y tormentas puntuales en Chalatenango; resto del país con cielo poco nublado.

“Noche: lluvias y tormentas puntuales en zona central y occidental️. Énfasis en San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate”, manifestó la Cartera de Medio Ambiente.