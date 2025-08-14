Detienen a responsable de un accidente de tránsito en La Libertad Oeste 

Las Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturaron al supuesto responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el km 33 de la calle que conduce a Jayaque, en Sacacoyo, La Libertad Oeste.

“Óscar Armando Alvarado Olmedo conducía en estado de ebriedad y ocasionó un accidente de tránsito sobre el km 33 de la calle que conduce a Jayaque, en Sacacoyo, La Libertad Oeste”, dijo la PNC.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada cuando el sujeto colisionó con una motociclista quien fue trasladada a un hospital con diferentes lesiones.

“Según la prueba de alcotest Alvarado Olmedo manejaba con 178° de alcohol. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas”, manifestó la Policía en redes sociales.