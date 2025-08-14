Gobierno y CASALCO buscan erradicar la explotación laboral infantil

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro junto a representantes de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), brindaron detalles de una nueva iniciativa orientada a eliminar el trabajo infantil y garantizar entornos laborales seguros en el país.

Esta iniciativa es parte del compromiso del Presidente de la República, Nayib Bukele y de la Primera dama Gabriela de Bukele, de trabajar con la primera infancia de El Salvador y así erradicar la explotación laboral infantil.

«Este ha sido un esfuerzo sistematizado, institucionalizado, a través de las inspecciones del ministerio, lo cual nos ha permitido constatar la existencia de niños y niñas trabajando en este sector», precisó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro.

Por su parte el Presidente de CASALCO, José Velásquez, explicó que se han caracterizado por hacer esfuerzos integrales, orientados a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, donde en coordinación con el Ministerio de trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han unido con el fin de erradicar y prevenir el trabajo infantil.

También, el vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo, Jorge Arriaza, indicó que «es un día especial» porque están desarrollando acciones para erradicar el trabajo infantil, y felicita al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por la gran labor que esta realizando en el tema de la niñez, con el cual ha logrado un avance significativo.

Luego de anunciar la erradicación del trabajo infantil en el sector construcción, el Ministro Castro entrego un reconocimiento al Presidente de CASALCO, lo cual representa un avance en la protección de los niños, niñas y adolecentes del país.