Concacaf rechaza solicitud para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán en los partidos eliminatorios 

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), informó que la Concacaf rechazó la solicitud de reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán en los partidos eliminatorios de octubre 2025 ante Panamá y Guatemala.

“La Concacaf ha rechazado la solicitud de la FESFUT para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán en los partidos eliminatorios de octubre 2025”, mencionó la Federación en redes sociales.

El rechazo se debe debido al evento musical previsto días antes en el estadio Cuscatlán.

La Concacaf reafirmó que las garantías ofrecidas por la FESFUT y EDESSA no eliminan completamente los riesgos operativos derivados del evento musical previsto para el 4 de octubre, situación que podría afectar la disponibilidad del terreno de juego en condiciones óptimas.

“Los partidos ante Panamá y Guatemala se disputarán en la sede alterna registrada: el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González. Agradecemos la comprensión y el apoyo de nuestra afición”, mencionó la FESFUT.