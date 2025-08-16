Autoridades de Protección Civil activan 583 equipos de respuesta para atender a la población en el Plan Invierno 2025

Luego de las fuertes lluvias de anoche que dejó ríos desbordados, casas inundadas y muros colapsados, la Comisión Nacional de Protección Civil, brindó detalles sobre las acciones que ejecutan en el marco del Plan Invierno 2025.

El Ministro de Medio Ambiente, Fernando López dijo que donde cayó mas lluvia fue en San Salvador, con un acumulado de 85 milímetros. «Son cantidades fuertes que ya están cargando de humedad los suelos», detalló.

«Las proyecciones indican que tendremos lluvias todas las tarde y noches, iniciando en oriente y despasándose hacia la zona central y occidental, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora», recalcó el Ministro López.

Por su parte el Ministro de Salud, Francisco Alabi, mencionó que desde ayer se iniciaron todas las acciones durante las lluvias en diferentes zonas del territorio. Se activaron 583 equipos de respuesta integral de salud como la SEM y la red de hospitales.

Además, se brindaron 21 atenciones directas en la comunidad Tutunichapa 1. También se dieron 17 atenciones por accidentes de transito, dos accidentes por inmersión, tres atenciones en derrumbes y nueve atenciones en sitios de inundación.

También el Ministro Romeo Rodríguez, aseguró que se registraron 294 árboles caídos, 28 derrumbes, 169 vías obstruidas, y varias de estas afectaciones sucedieron en el Área Metropolitana de San Salvador, pero además se vieron afectadas las zonas de oriente y occidente del país.

Las autoridades de Protección Civil tienen activos 4 albergues en San Salvador, donde se encentran resguardadas 64 personas (50 adultos y 14 menores),conformando un total de 21 familias.