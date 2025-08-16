Alrededor de 100 jóvenes fueron beneficiados con Becas, entregadas por la Asamblea Legislativa

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, acompañado de otros diputados, entregaron esta mañana alrededor de 100 becas a jóvenes de diferentes comunidades del país.

Con esta entrega de becas se marca un antes y después de las actividades que realiza la Asamblea en beneficio y compromiso con a juventud salvadoreña, cuyo anhelo es estudiar a nivel superior y convertirse en futuros licenciados.

«Todos ustedes tienen una historia y detrás suyo hay otra, donde está su familia, sus sacrificios, sus sueños y esperanza. Ustedes quizá representen el primer profesional de la familia, eso es un privilegio. Sean conscientes de ellos y de lo orgulloso que están sus padres», dijo el Presidente Castro.

También expresó que del 2021 a 2024 se hizo una disminución de $18 millones en salarios y remuneraciones; y en el presupuesto general se ejecuto una reducción de $11 millones, lo cual esta destinado a apoyar a los jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar.

Por otra parte, una de las beneficiadas, Delia Nolasco, manifestó nunca olvidar el día 13 de junio cuando se le anuncio que había sido seleccionada para obtener una Beca Legislativa.

«Sentí una alegría inmensa, orgullo, alivio y emoción. Con esta oportunidad, me di cuenta que una de mis oraciones había sido escuchada. Hoy, podré ser profesional y contribuir al desarrollo de El Salvador», acotó Nolasco.

Esta es la segunda entrega de Becas Legislativas que se realiza en beneficio a jóvenes de distintos puntos del país, como Santa Ana, La Paz, Cuscatlán, Apopa, San Marcos, Panchimalco, entre otros. Las becas son otorgadas en memoria del fallecidos Analista Político, Dagoberto Gutiérrez.