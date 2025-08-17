Registran más de 850 sismos en San Lorenzo

El distrito de San Lorenzo y sus alrededores continúan con una constante actividad sísmica, según el informe revelador por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con los registros oficiales, entre las 3:21 p.m. del 29 de julio y las 4:00 a.m. de este domingo 10 de agosto de 2025, se han contabilizado 852 sismos en la zona.

De este total, 148 movimientos telúricos fueron percibidos por la población, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y autoridades locales.

Las autoridades de protección civil se mantienen en monitoreo constante y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, así como revisar sus planes de emergencia familiar y tener a la mano un kit básico de seguridad.