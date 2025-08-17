Domingo nublado y con lluvias en diferentes partes del país

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este domingo se mantendrán condiciones inestables en el territorio nacional debido a la presencia de vaguadas cercanas a Centroamérica, las cuales favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas.

Mañana: el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en la zona central y en la cordillera volcánica.

Tarde: se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, Bálsamo y Tecapa-Chinameca, así como en el norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.

Noche: las lluvias y tormentas se desplazarán hacia el resto del país, con mayor énfasis en la zona central, oriental, occidental y en la franja costera.

Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 40 km/h, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.