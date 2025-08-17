Betty, la fea está de vuelta con dos nuevos episodios

La espera terminó: ‘Betty, la fea: la historia continúa’ regresa con su segunda temporada, y lo hace como uno de los estrenos más fuertes de Amazon Prime.

La secuela de la icónica telenovela colombiana retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, interpretados nuevamente por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. La producción, que debutó en 2023 bajo el formato de serie, retoma el universo de Ecomoda con nuevos conflictos familiares, tensiones amorosas y giros empresariales.

‘Betty, la fea 2′ es, sin duda, una de las propuestas más esperadas del año por los fanáticos de la televisión latina. En esta segunda entrega, los personajes se enfrentan a decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas y la estabilidad de su entorno profesional. La serie, producida por Estudios RCN exclusivamente para Prime Video, estrenará sus episodios de forma progresiva a partir del viernes 15 de agosto de 2025.