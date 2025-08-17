Alcaldía de San Salvador continúa remoción de escombros en zonas afectadas por lluvias del viernes

Por tercer día consecutivo, la Alcaldía de San Salvador mantiene desplegadas cuadrillas municipales en labores de remoción de escombros en diferentes puntos de la capital, luego de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias del pasado viernes.

Cientos de trabajadores participan en estas tareas, que buscan devolver la normalidad a las comunidades más afectadas. Al mismo tiempo, se da seguimiento cercano a las familias que sufrieron pérdidas y daños materiales.

Como parte de este acompañamiento, la mañana de este domingo el alcalde Mario Durán visitó a las familias albergadas en la comunidad Tutunichapa 1, donde compartió desayunos y reiteró el compromiso de la comuna de no dejar solas a las personas que enfrentan esta difícil situación.

Las autoridades municipales aseguraron que los operativos de limpieza y apoyo humanitario continuarán hasta lograr la recuperación total de las zonas dañadas por las lluvias.