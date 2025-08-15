Capturan a personas que se manejaban en un microbús en el cantón Punta Remedios, Sonsonate Oeste 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de varias personas, quienes se conducían en un microbús en el cantón Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate Oeste.

“Cinco sujetos fueron capturados por distintos delitos en Acajutla, Sonsonate Oeste, quienes se conducían en un microbús en el cantón Punta Remedios”, manifestó la PNC en redes sociales.

Entre los capturados están: Daniel Ernesto González Ramírez, de 35 años; Luis Alberto Barrera Villanueva, de 33 años y Jimmy Alexander Castillo Cerritos, de 38 años.

Además se detuvieron: Raúl Ernesto López García, de 24 años, por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparos de arma de fuego y Ramón Vladimir Cruz Cortéz, de 35 años, por conducción peligrosa de vehículo automotor, conducía con 138° de alcohol.

“Estos últimos serán remitidos por resistencia. El procedimiento se realizó luego de que nuestros equipos fueran alertados sobre unos sujetos que realizan disparos a bordo de un vehículo”, dijo la PNC.