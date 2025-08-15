Destruyen droga valorada en más de $10 millones de dólares 

La Fiscalía General de la República, junto a la la Policía Nacional Civil (PNC), y Superintendencia de Regulación Sanitaria, quemaron droga valorada en más de $10 millones de dólares.

“En un esfuerzo conjunto, la FGR, la PNC y la Superintendencia de Regulación Sanitaria, han hecho efectiva la destrucción de una considerable cantidad de droga, con un valor económico de $10,442.86 dólares”, indicó la Fiscalía.

Entre la droga que se destruyó se encuentra: 172,759 gramos de cocaína y 5,350.62 gramos de marihuana.

“Está droga corresponde a 19 casos de incautación realizada en distintos puntos de Santa Ana y San Salvador”, dijo la FGR.