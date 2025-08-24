Conceden Libertad condicional a Kilmar Ábrego 

El salvadoreño, Kilmar Ábrego fue puesto en libertad tras pasar meses en la prisión de Nashville (Tennessee) debido a que fue acusado presuntamente por el delito de tráfico de personas.

El Salvadoreño fue deportado en marzo a su país por “error” de Estados Unidos y traído de vuelta de una cárcel para pandilleros a Estados Unidos, donde paso encerrado a la espera de juicio por orden de una jueza.

Tras su liberación salió rumbo a su casa en Maryland y, horas después, ya circulaban imágenes abrazando a su esposa e hijos.

Los abogados de Ábrego García dijeron el martes en documentos judiciales que una empresa de seguridad privada llevará a su cliente desde Tennessee a Maryland cuando sea liberado. Pero la libertad de Ábrego García antes del juicio podría ser efímera.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) podría detenerlo una vez que llegue a su estado adoptivo de Maryland, y podría intentar deportarlo nuevamente.