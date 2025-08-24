Miles de personas participan en manifestaciones pro-Palestina en Australia

Bangkok, 24 ago (EFE).- Miles de personas participaron este domingo en manifestaciones a favor de Palestina organizadas en Australia, días después de que el Gobierno del país austral anunciase que reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre.

El Grupo de Acción Palestina compartió datos de asistencia de 25 concentraciones en su página de Facebook y elevó a 100.000 los manifestantes en Sídney, así como en Melbourne.

En otras ciudades como Brisbane el total de participantes fue de 50.000, según la misma organización, si bien la Policía de Queensland pone en duda la cifra y la rebaja por su parte a 10.000.

Estaba previsto que la protesta en esta ciudad del este de Australia cruzara el puente Story, uno de los más icónicos de la urbe, pero el recorrido fue modificado después de que un tribunal prohibiera el jueves la marcha por razones de seguridad al alegar que el enclave elegido suponía «un riesgo real y significativo».

El pasado 11 de agosto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, que encabeza un Gobierno de centroizquierda, anunció que reconocería al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre, una iniciativa similar a la de países como Francia o Reino Unido.

«La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza», dijo en una rueda de prensa.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, respondió: «Estas declaraciones, de Australia y otros países, son una recompensa al terrorismo, un premio a los enemigos de la libertad y la democracia. Es un grave y peligroso error, que no va a ayudar a ningún palestino y, lamentablemente, no traerá de vuelta a ningún rehén».

El viernes, la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja y donde el conflicto armado entre Israel y el movimiento islamista Hamás se prolonga desde el 7 de octubre de 2023. EFE

