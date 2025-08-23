Condenan 10 años de prisión a Exfiscal general, Luis Martínez por fraude procesal 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el exfiscal general, Luis Martínez, fue condenado a 10 años de cárcel debido a fraude procesal y omisión de la investigación.
“Luego de varias semanas de juicio, el exfiscal general, Luis Martínez ha sido condenado a 10 años de prisión, por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación”, dijo la FGR.
También hubo sentencias para:
Julio Adalberto Arriaza González, exempleado de fiscalía, condenado a 5 años de cárcel por fraude procesal.
️Héctor Francisco Grimaldi, fue condenado a 6 años de cárcel por dos casos de fraude procesal, en modalidad de concurso real, sin posibilidad de reemplazo de pena.