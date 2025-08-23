GALERÍA | Así se vivió el primer día de la experiencia del MONSTER X TOUR El Salvador 2025 

Por
Dennis Leiva
-

Redacción: Dennis Leiva / con reportes de Remberto Domínguez

El MONSTER X TOUR El Salvador 2025 hizo realidad el sueño de varios salvadoreños haciendo una experiencia inolvidable llena de adrenalina y velocidad para los amantes de los Monster Trucks 

Fotos de Tulio Galdamez
Ayer en la Monster Arena, que está ubicada en la Explanada Merliot a un costado del Parque El Principito, en Santa Tecla, se vivió el primer día de la MONSTER X TOUR 2025 

Para el próximo 23 y 24 el evento seguirá desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche 

Aparte de las carreras de Monster Trucks, el evento cuenta con un Grill Fest, una pit party y una expo de autos off road. 

Los boletos están a la venta en Smart Ticket y los precios y localidades son: 

Preferencial gradas: $35.00  

VIP: $50.00  

VIP CLUB: $100.00  

Niños de 4 a 10 años: $15.00  

Niños menores de 4 años: Gratis 

