Honduras consigue la victoria ante El Salvador en el segundo partido de influencers 

Honduras gana en casa. Los influencers catrachos se impusieron 2-1 ante La Selecta tiktokera luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron en esa ocasión en El Salvador.

El partido se disputo en San Pedro Sula, iniciando con una ventaja para los locales, al minuto 30 el influencer Supremo firmó el primero para Honduras, yéndose a descanso con la ventaja en el marcador.

Para el segundo tiempo los tiktokers Cuscatlecos iniciaron con pie firme, al minuto 52 Kevincito de un cabezazo puso el 1-1, sin embargo, al 87’ Caleb puso el grito de Gol para los hondureños, con el resultado final 2-1.

Al partido conto con la participación de los seguidores de los creadores de contenido además de Las pomponeras que llegaron a animar el ambiente previo al partido.