Maluma llega a El Salvador con petición especial para su concierto 

Maluma llega al territorio salvadoreño con el “+PRETTY +DIRTY World Tour 2025”, la que garantiza una experiencia inolvidable para los salvadoreños, sin embargo, existen algunas peticiones para disfrutar el show.

La petición del artista colombiano, es llevar a tampones o audífonos especiales para niños menores de 5 años al concierto, debido a un incidente en que paso en su concierto en México donde llevaron a un bebé de menos de un año.

“¿A un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos”, reclamó el artista, visiblemente incómodo. Luego, agregó que como padre de su hija París jamás la expondría a un evento de ese tipo a tan temprana edad.

Por otro lado, el artista en una historia de Instagram manifestó que si llevan a los niños menores de 5 años protegerle los oídos con tapones o audífonos especiales, añadiendo que de ser olvidada la protección, que se acercarán a la consola de sonido para obsequiarle un par.

“Familia, la música es para disfrutarla sin riesgos (…) Este es un show con mucha energía, con efectos de video, luces, sonido y pyro”, mencionó el artista colombiano en su historia de Instagram.