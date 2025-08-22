Presentan Convocatoria de la Selección Nacional Mayor 

La Selecta por medio de redes sociales compartió la Convocatoria Oficial de la Selección Nacional Mayor desde el 25 de agosto hasta el 31 del mismo mes.

“CONVOCATORIA OFICIAL! Ellos son los elegidos por el profe Hernán Darío Gómez para dar el primer paso hacia nuestro gran sueño: El Mundial!”, manifestó La Selecta en redes sociales.

Entre los convocados están:

ℹ️ Posteriormente se incorporarán los legionarios:

Posteriormente se incorporarán los legionarios:

Guardameta Tomás Romero – NYC F.C.

Volantes Harold Osorio – Chicago Fire F.C. y Joshua Pérez – Odra Opole

Delanteros Nathan Ordaz – LAFC y Brayan Gil – Baltika Kaliningrad