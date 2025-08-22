Cierran playas en España tras avistamientos de dragón azul, una babosa marina peligrosa y poco común

The Independent

Se prohibió a los turistas nadar en el océano en España después de que se encontraran dos babosas marinas tropicales tóxicas en el agua.

Las autoridades cerraron las playas de Guardamar del Segura, en Alicante, esta semana tras el descubrimiento de dos babosas marinas dragón azul.

Estas criaturas, de unos cuatro centímetros de largo y color azul brillante, son conocidas por su dolorosa picadura, que puede causar problemas de salud a los humanos.

El ayuntamiento de Guardamar del Segura impidió que turistas y lugareños se metieran al agua para evitar riesgos para la salud.

Se había advertido a los bañistas que no tocaran a las criaturas, ni siquiera con guantes, y que avisaran a las autoridades si veían alguna.

Su picadura puede causar una serie de problemas de salud a los humanos, como náuseas, dolor y vómitos.

El alcalde de la región, José Luis Sáez, escribió en las redes sociales el miércoles: “Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul”.

Mencionó que se había puesto en marcha un “dispositivo preventivo” para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes marinas, mientras las autoridades locales vigilaban la situación.

Se aconsejó a los bañistas que, si les picaba, se enjuagaran con agua salada y acudieran a urgencias o a un centro de salud.

Hacia el mediodía del jueves, informó a los residentes que ya había bandera amarilla en las playas, lo que significaba que la gente podía nadar de nuevo.

También agregó: “Los servicios municipales, la policía y los servicios de emergencia estarán atentos a la evolución de la situación”.

A pesar de su pequeño tamaño, los dragones azules atacan y se alimentan de presas venenosas y mucho más grandes, como la agua mala.

Las criaturas tienen rayas azules claras y oscuras, con zarcillos punzantes que se abren en abanico como alas y van a la deriva donde les llevan las corrientes oceánicas y el viento, impulsados por las burbujas de gas de sus estómagos.

Estos animales suelen encontrarse en climas tropicales, por lo que es probable que hayan sido arrastrados a la zona por fuertes corrientes.