Crean Dirección de Mercados Nacionales para garantizar orden, estabilidad y respeto en los mercados públicos

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la creación de la Dirección de Mercados Nacionales, una institución respaldada por ley, con independencia administrativa y diseñada para garantizar que los mercados públicos cuenten con planificación, normas claras, control y respaldo legal.

Según el mandatario, «Hace falta una institución que de forma permanente se encargue de poner reglas claras y haga que las cosas funcionen como debe ser. Que no dependa de favores políticos, ni de intereses escondidos de ningún nivel. Por eso creamos la Dirección de @mercadosSV Nacionales, una nueva institución respaldada por ley, con independencia para administrar todos los mercados que el gobierno intervenga. Esta dirección no nace para hacer lo mismo de siempre, sino para romper completamente con el pasado y garantizar que cada mercado tenga planificación, normas claras, control real y respaldo legal».

El presidente añadió que «Lo más importante de la Dirección de @mercadosSV Nacionales es que le devuelve al Estado la capacidad de garantizar orden, estabilidad y respeto en los mercados públicos. Para los comerciantes esto lo cambia todo en el buen sentido: ya no estarán solos, tendrán ahora una institución que trabaje para ustedes, que vele por sus derechos y que no le rinda cuentas a nadie más que a ustedes mismos y al pueblo salvadoreño».

Uno de los mercados que ahora estará bajo la administración de esta nueva institución es el Mercado San Miguelito, recientemente inaugurado, que según Bukele «es un edificio precioso y nuevo que no tiene nada que envidiarle a ningún mercado del mundo».

Con esta medida, el Gobierno busca profesionalizar la gestión de los mercados públicos, asegurando un funcionamiento ordenado y estable, así como un entorno que respalde los derechos y la actividad de los comerciantes salvadoreños.