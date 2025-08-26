Presidente Bukele inaugura el moderno Mercado San Miguelito con nueva infraestructura para comerciantes y visitantes

El presidente Nayib Bukele inauguró este martes el Mercado San Miguelito, ubicado a solo un kilómetro del centro histórico de San Salvador. El mercado fue reconstruido desde cero con una inversión de 34 millones de dólares en un área de 45,000 metros cuadrados.

Durante la inauguración, el mandatario destacó que «aquí en este edificio hay una inversión histórica de $34 millones, construido desde cero. No fue que remodelamos el edificio anterior, en algunos lugares se podrá hacer, pero en este lugar lo construimos desde cero, literalmente desde las cenizas. Un mercado moderno, seguro, funcional, bonito, un lugar que ya no depende de estructuras oscuras ni de favores políticos.»

El nuevo espacio cuenta con cuatro niveles y 1,040 locales, ofreciendo a comerciantes y visitantes una infraestructura moderna y segura, en contraste con las condiciones del mercado anterior, que presentaba problemas de insalubridad.

En el exterior, el Mercado San Miguelito incluye una plaza central, vivero, sala de oración, jardines y un área de carga y descarga. La seguridad está garantizada con una cisterna de agua potable y un sistema contra incendios, ofreciendo un entorno pensado para la comunidad y el orden urbano.

“Hay algo bien importante que les quiero decir ahora sobre la tarifa que se va a pagar, porque escuché mucho que decían que están construyendo un centro comercial y que es sólo para los ricos, que es para los chinos. Yo no sé si hay alguno de ustedes de Asia, pero no hay ningún problema: los que tenían su puesto antes, lo van a tener ahora», dijo el mandatario salvadoreño.

INAUGURAN MERCADO EN CHALCHUAPA

Durante la inauguración, Bukele reveló que también se inaugurará el mercado de Chalchuapa con una inversión de $17.6 millones y otro en Tapalhuaca en La Paz Oeste con una inversión de $852 mil, además de varios mercados en diferentes ciudades del país.