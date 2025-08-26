Anuncian la venta de boletos en Zona Preferencial para el encuentro entre Guatemala vs El Salvador 

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) anunció que ya están a la venta los boletos para el partido de Guatemala contra El Salvador, el próximo 4 de septiembre de este año.

El partido se disputará en el suelo guatemalteco, concretamente en el estadio Cementos Progreso de dicho país.

“Ya puedes adquirir tu boleto en Zona Preferencial! No te pierdas el emocionante duelo entre Guatemala vs El Salvador, este 4 de septiembre 2025. Cementos Progreso”, dijo la FESFUT.

Además, la FESFUT aclaró que solo hay 300 boletos disponibles para la zona preferencial con un precio de $45 dólares, aparte que solo se pueden vender 5 boletos por persona