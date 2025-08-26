¡Shell Go+ celebra su primer mes en El Salvador con más premios y beneficios para todos! 

Hace apenas un mes Shell presentó en El Salvador su nueva aplicación de lealtad Shell Go+, y la respuesta de los salvadoreños ha sido extraordinaria: ya son más de 8,000 usuarios quienes disfrutan de sus múltiples beneficios.

Con Shell Go+ cada visita a una estación Shell es una oportunidad de sumar más puntos, más beneficios y más premios. Por cada dólar de compra en Shell Café los clientes reciben 1 punto, y por cada galón de combustible 4 puntos. Y lo mejor: al cargar Shell V-Power, además de los puntos, los clientes participan automáticamente en la promoción que llevará a tres salvadoreños a vivir una experiencia VIP en el Gran Premio de México el próximo 26 de octubre, dentro del exclusivo Hospitality de Shell y Ferrari por tres días.

El lanzamiento de Shell Go+ se realizó el pasado 23 de julio en Plaza Milenium, y desde entonces los beneficios no se detienen. La promoción estará vigente hasta el 23 de septiembre, pero los salvadoreños podrán seguir disfrutando de ahorros y recompensas todos los días del año gracias a la aplicación.

“Con Shell Go+ queremos acercar aún más la marca a nuestros clientes, premiar su preferencia y darles experiencias únicas. Shell V-Power es el combustible elegido por Ferrari, Ducati y BMW, y ahora también está disponible para todos los salvadoreños en nuestras 24 estaciones. Estamos orgullosos de ofrecer el único combustible en el mundo usado, confiado y recomendado por Ferrari”, señaló Shell El Salvador.

Shell invita a todos los salvadoreños a descargar Shell Go+, registrarse y empezar a disfrutar de una experiencia que combina ahorro, calidad y premios únicos.

Descargá hoy Shell Go+, en cualquier tienda de aplicaciones, regístrate y empezá a sumar puntos, beneficios y experiencias únicas.

Cada recarga y cada compra cuenta, y vos podés ser uno de los tres salvadoreños que vivirán la emoción del Gran Premio de México en el Hospitality de Shell y Ferrari.