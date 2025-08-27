Bandas afrocaribeñas y carrozas en los desfiles del carnaval londinense de Notting Hill

Londres, 25 ago (EFE).- Bandas con música afrocaribeña y carrozas de múltiples colores desfilaron este lunes por las calles del barrio londinense de Notting Hill, donde miles de personas se congregaron para disfrutar del carnaval en una jornada festiva en el Reino Unido.

Con ritmos como el calipso o el reggae, los asistentes también presenciaron disfraces de colores y bailaron al ritmo de la música, en un día soleado y caluroso en la capital británica.

Además del desfile de más de veinte carrozas, en las calles la gente desplegó banderas de Jamaica, Kenia, Togo y Venezuela, entre otras, y arrojaron confetti al aire.

Numerosas bandas reflejaron las tradiciones de Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía, Granada, Jamaica y Haití, antes de que los congregados hicieran tres minutos de silencio para recordar a las víctimas de la tragedia de Grenfell, la torre ubicada cerca de Notting Hill que en 2017 se incendió, causando la muerte de más de 70 personas y dejando a muchas otras sin hogar.

El carnaval es un evento anual que atrae a miles de personas de todo el Reino Unido y también del extranjero, y proviene de las tradiciones que trajeron los primeros inmigrantes caribeños a la isla británica en la década de 1950.

En concreto, el origen del carnaval está en las manifestaciones callejeras de júbilo que estallaron en 1833 en Trinidad con motivo de la abolición de la esclavitud.

