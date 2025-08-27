Detienen a conductor de un microbús tras ocasionar un accidente de tránsito 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un hombre identificado como: Edwin Edgardo Mejía Arévalo, quien ocasionó un accidente de tránsito tras chocar con los separadores de la carretera.

“Edwin Edgardo Mejía Arévalo, fue detenido por el delito de conducción peligrosa luego de chocar contra los separadores de la carretera, mientras manejaba un microbús”, dijo la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil, el detenido dio positivo a la prueba de alcotest con 89° de alcohol.

“Este sujeto dio positivo a la prueba de alcotest con 89° de alcohol. El hecho ocurrió sobre el km 53 ½ de la carretera Litoral, cantón San Luis Jalponguita, en Santiago Nonualco, de La Paz Centro”, añadió la PNC.