Gustavo Villatoro: “Para ahora amanecemos con 999 días sin homicidios” 

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, mencionó que hasta la fecha en El Salvador se cuenta con 999 días sin homicidios y se espera que en esta semana se llegue a los 1,000 días.

“Para ahora amanecemos con 999 días sin homicidios, primero Dios esta semana alcanzamos los 1,000”, detalló el titular de Seguridad.

El funcionario destacó que más de 850 de estos días sin homicidios se han conseguido dentro del régimen de excepción, el cual hasta el momento ha logrado aproximadamente 89 mil detenciones.

«Logramos destruir por completo la organización criminal, hemos logrado capturar la mayor cantidad de sus miembros (pandillas). Como Ministerio Seguridad, en el ala de justicia nos hemos mantenido concentrados”, dijo Villatoro.