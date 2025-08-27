Refuerzan planes de limpieza ante el fin de la temporada de lluvias

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, redobla esfuerzos para reducir riesgos en el municipio ante el pronóstico de lluvias de las próximas semanas. El edil mantiene activos a todos los equipos municipales e indicó intensificar los planes de limpieza en ríos, quebradas y drenajes de los 5 distritos.

“Permanecemos atentos a los análisis climáticos, esto nos permite anticiparnos con medidas preventivas e intensificar las jornadas de limpieza de drenajes primarios y secundarios, manejo de residuos y vegetación, fumigación, protección de taludes, entre otras acciones, para evitar inundaciones y otras emergencias”, informó el director de Desechos Sólidos, German Muñoz.

En este contexto, se intervino la quebrada en el sector de la colonia La Gloria, bulevar Constitución, calle Al Volcán y la calle antigua Zacamil, con tareas de chapoda, podas de árboles, barrido de calles, cunetas y aceras, evacuación de material voluminoso y limpieza de al menos 30 tragantes.

“Realizamos limpieza permanente de los sistemas de drenajes y bóvedas, antes, durante y después de cada invierno. 211 km lineales de ríos y quebradas son intervenidos por el personal municipal y se evacúan toneladas de residuos, en su mayoría plásticos, reiteramos el llamado a la población a no arrojar la basura a las calles”, instó Muñoz.

En los días previos, cientos de empleados municipales realizaron nuevas brigadas de aseo en la quebrada El Garrobo, La Quebradona en el sector de la colonia Miramonte y el Río Acelhuate.

En el marco del Plan Invierno San Salvador Centro 2025, la Comuna Central ha completado 200 impermeabilizaciones de taludes, equipado albergues y realizado 500 jornadas de fumigación, a través de los equipos de Protección Civil Municipal, Desechos Sólidos, Departamento de Promoción de Salud, Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes y otras unidades de primera respuesta de la municipalidad.