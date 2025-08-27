MARN: “Se esperan lluvias y tormentas fuertes en la tarde y noche” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este miércoles se esperan lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño, debido a la influencia de una Onda Tropical.

“Este miércoles se esperan lluvias y tormentas fuertes en la tarde y noche, por influencia de una Onda Tropical”, manifestó el MARN en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, las lluvias vendrán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, y se distribuirán en diferentes sectores del territorio.

“Por la mañana no se esperan lluvias. Para la tarde y la noche, las tormentas, algunas de fuerte intensidad, ocurrirán principalmente en las zonas central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel, Usulután, San Vicente y La Unión”, dijo el MARN.