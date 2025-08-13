El estreno de Shrek 5 se retrasa hasta el verano de 2027

Redacción: BangShowbiz

La próxima película de la franquicia animada de DreamWorks se ha retrasado seis meses hasta el 30 de junio de 2027, desde su estreno previamente previsto para diciembre de 2026, por lo que ya no tiene que competir en una temporada de estrenos navideños abarrotada que también incluye Avengers: Doomsday y Dune: Part III.

Universal también cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination de Shrek 5 al 16 de abril de 2027.

La nueva película de Shrek será la primera de la serie principal desde que se estrenó Shrek Forever After en 2010 y ve a Zendaya unirse al elenco como la hija del ogro titular, Felicia, mientras que los habituales Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan para prestar sus voces a Shrek, Burro y Fiona respectivamente.

Murphy sugirió que Shrek 5 estará repleta de comedia al igual que las películas anteriores.

El actor de 64 años declaró a Extra: «He grabado material genial. Ya sabes, no nos dan un guion completo cuando hacemos las películas de Shrek. Nos dan los diálogos que hacemos en cada sesión. Y sé que he estado haciendo cosas muy divertidas».

Eddie explicó que solo podrá ver a sus compañeros de reparto en el estreno de la película, ya que todo su trabajo de voz lo hizo en solitario.

Dijo: «Al final de la película o cuando la película sale, nos vemos en el estreno, pero no nos vemos durante toda la producción. Solo estás tú solo y un micrófono».

Mientras tanto, Murphy reveló que Burro tendrá su propia película independiente cuya producción comenzará en septiembre.

Cuando se le preguntó si ya se está trabajando en la animación de Shrek 5, le dijo a ScreenRant: «No, todavía están haciendo cosas de doblaje. Todavía estamos en la cabina y, literalmente, todavía estamos haciendo Shrek. Empezamos con Burro en septiembre. Estamos haciendo una película de Burro, y saldrá dentro de tres años, pero llevamos unos dos años con Shrek 5. Seguimos en la cabina y estamos a punto de empezar con Burro en septiembre».

La estrella de Beverly Hills Cop confirmó que Burro tendrá su propia película de la misma manera que El Gato con Botas (Antonio Banderas) lo hizo anteriormente y que la cinta lo verá tener su «propia pequeña historia con su esposa dragón».

Eddie dijo: «Burro va a ser como El Gato con Botas que tuvo su propia película. Tendrá su propia pequeña historia con su esposa dragón y sus hijos que son mitad dragón y mitad burros. Han escrito una historia divertida. La estamos haciendo, y la empezaremos en septiembre».

La posibilidad de Shrek 5 fue discutida por primera vez por el fundador de Illumination, Chris Meledandri, en 2023, cuando expresó su esperanza de reunir al elenco original para la película.

El productor declaró a Variety: «Esperamos el regreso del elenco. Las conversaciones están comenzando ahora, y todo indica que hay un gran entusiasmo por parte de los actores por regresar».