Realizan octavo sorteo «Si la usas, ganas»

Puma Energy realizó hoy en su estación Puma Santa Elena el octavo sorteo de la promoción “Si la usas, ganas”, un evento cargado de emoción en el que además se entregaron los premios correspondientes al séptimo sorteo celebrado el pasado 31 de julio.

En esta ocasión, los afortunados premiados del sorteo del 31 de julio con 25.000 puntos PRIS fueron Roger Laínez, José Carballo, Pablo Gómez y José Zepeda, quienes ya podrán disfrutar de sus puntos para ahorrar y pagar en cualquiera de las estaciones Puma. Asimismo, se entregó oficialmente la segunda Volkswagen T-Cross de la promoción a Ítalo Escobar, quien recibió su vehículo en un ambiente de celebración.

Desde el inicio de la promoción, el 11 de junio, hasta la fecha, se han acumulado 3.000.000 de participaciones y se han entregado 219.000 premios instantáneos a clientes que utilizan la aplicación Puma PRIS.

Durante el evento de hoy también se sorteará la tercera Volkswagen T-Cross y 4 premios adicionales de 25.000 puntos PRIS.

La promoción continúa vigente hasta el 30 de agosto, con dos vehículos más por entregar: un Volkswagen Jetta Trendline y una Amarok Highline Automática, además de 8 premios de 25.000 puntos PRIS y 95.000 premios instantáneos.

Participar es muy fácil: basta con usar la aplicación Puma PRIS desde $1 para obtener participaciones; por cada $10 reciben una oportunidad adicional, y si el pago se realiza desde la aplicación, las oportunidades se duplican.

Además, si las compras son de combustible, el cliente recibe Cleantec, el único en Latinoamérica con certificación Top Tier+, máximo galardón mundial en limpieza y detergencia otorgado por las once ensambladoras más exigentes del mundo. Y si eligen Cleantec PRO, en solo dos tanqueadas podrán restaurar la eficiencia del motor como cuando era nuevo.

“Invitamos a todos los salvadoreños a aprovechar las oportunidades que aún quedan. Puma PRIS es tan fácil y amigable que hoy es la aplicación número 1 en la categoría negocios en Google Play. Esta promoción no solo premia la lealtad, sino que también brinda la mejor calidad de combustible del mercado”, expresó Edwin Molina, Analista de Programas de Lealtad de Puma Energy.