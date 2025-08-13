Muere a los 85 años «Chilango» un comediante que hizo reír por décadas a los salvadoreños

Muere a los 85 años uno de los grandes comediantes de la radiodifusión salvadoreña «Chilango», como era conocido en el ámbito artístico, ya que su verdadero nombre era Oscar Saúl Avelar. Este comediante trabajó con grandes artistas como «Pánfilo a Puras Cachas», «Doña Terefora», «Aniceto Porsisoca», «Albertico», entre otros.

En 1963 debuto junto a Hernán como dupla de presentadores y comediantes en el programa «Chonguenga Dominical», que contaba con la animación de la orquesta de Chucho Tobar Flores.

También tuvo una larga trayectoria en radio, iniciando en YSR, luego paso a la «Poderosa» YSKL, donde trabajó por mas de 30 años.

No cabe duda que «Chilango» deja un legado descomunal en la comedia y radiodifusión. Sus restos serán velado en la Funeraria de la Fuerza Armada y el sepelio será el 14 de agosto en Jardines del Recuerdo.