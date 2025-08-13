PSG es el nuevo rey de Europa, tras vencer a los Spurs por la villa de los penalti

El Paris Saint Germain se lleva la Súper Copar de Europa, tras vencer 3-4 al Tottenham Hostspur por la villa de los penalti, marcando así un comienzo exitoso para los parisinos.

Los Spurs pegaron primero al minuto 38 luego de un remate que cazó Van de Ven anotando así el 1-0. El segundo cayó a los 2 minutos del segundo tiempo, luego de un testarazo del Cuti Romero y la complicidad del guardameta del PSG, Chevalier que permitió el segundo tanto.

Sin embargo el PSG, reaccionó al minuto 39 del segundo tiempo por medio de Lee Kang-In a pase de Vitinha, poniendo el marcador 2-1. Pero las cosas no terminarían ahí, ya que al minuto 48 Gonzalo Ramos igualaría el marcador 2-2, luego de un centro por la derecha de Dembele, poniendo así paridad al resultado.

El campeón se definiría desde los doce paso, y quien inicio tirando fue el Tottenham por medio de Tel, quien fallaría el penalti mandando el disparo por un costado de la portería de Chevalier.

No obstante, Nuno Mendes puso el definitivo 4-3, con un majestuoso penalti justo a la escuadra superior izquierda, dejando sin opción al portero Vicario.

Cabe mencionar que esta copa la disputa el campeón de la Liga de Campeones de Europa, en este caso el PSG, y el campeón de la UEFA Europa Liga, que fue el Tottenham.