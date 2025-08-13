La reina del patinaje: la salvadoreña Ivonne Nóchez ganó oro en los Juegos Mundiales de Chengdu

La salvadoreña Ivonne Nóchez, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria, sumó otro triunfo histórico al conquistar la medalla de oro en la prueba de 200 metros meta contra meta del patinaje de velocidad en los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

La “reina del patinaje” registró un tiempo de 18.698 segundos, superando a la francesa Haila Brunet, quien se quedó con la plata, y a la belga Fran Vanhoutte, que obtuvo el bronce.

Con este resultado, Nóchez alcanza su segunda presea dorada en esta edición de los Juegos Mundiales, consolidando su lugar como una de las máximas figuras del deporte salvadoreño.