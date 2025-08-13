Hombre de 78 años se quitó la vida en Santa Tecla; su hija había fallecido y tenía una enfermedad terminal

La Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionó esta tarde la escena de un suicidio registrado en la 10ª Avenida Norte y 15ª Calle Poniente, en Santa Tecla, La Libertad Sur.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, un hombre de 78 años, atravesaba un cuadro de depresión severa tras la muerte de su hija y padecía una enfermedad terminal, factores que habrían influido en su decisión.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que el adulto mayor salió de su vivienda, colocó una silla en la acera, se sentó y se disparó en la cabeza, falleciendo en el lugar de manera inmediata.