LNB dedica su sorteo N°39 a los Agentes billeteros

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), dedicó el sorteo N°39 a los Agentes billeteros, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación, de dichas personas que llevan productos lotéricos a cada rincón del país.

Durante 155 años de historia, la Lotería ha sido generadora de oportunidades para miles de salvadoreños que han encontrado en la venta de productos lotéricos una forma digna de generar ingresos, alcanzando sueños y metas gracias a su trabajo.

Bajo la actual administración, los agentes billeteros han recibido beneficios como brigadas médicas, ecografías mamarias, exámenes oftalmológicos, lentes graduados y otros servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

«En la fase previa del sorteo, conocimos las inspiradoras historias de Ana Rubidia Hernández y Ana Mirian de la Cruz, agentes vendedoras quienes nos compartieron su experiencia y participaron en la introducción de balotas a la tómbola y cámara de aire», dijo la LNB.

Resultados del sorteo:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.°10347 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.°14995 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.°16883 No vendido.

«Te invitamos a adquirir tus vigésimos para el próximo sorteo, que tendrá un Primer Gran Premio de $380,000, y a visitar nuestra sala temporal de exposiciones en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), abierta de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita, en conmemoración de nuestros 155 años de historia uniendo generaciones», mencionó LNB.