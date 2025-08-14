Capturan a hombre quien presuntamente manejaba con 165° de alcohol 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Josué Rolando Díaz López, quien presuntamente manejaba bajo efectos del alcohol ocasionando un accidente de tránsito en Usulután Este.

“Capturamos al responsable de ocasionar un accidente de tránsito esta mañana sobre la carretera El Litoral, Usulután Este. Se trata de Josué Rolando Díaz López, de 26 años de edad”, dijo la PNC.

De acuerdo con la información brindada por la PNC, la prueba de alcoltest dio positivo con 165 grados.

“La prueba de alcotest dio positiva con 165°. Será remitido por conducción peligrosa de vehículo automotor y lesiones culposas”, mencionó la PNC.