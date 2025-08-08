Fallece a los 97 años Jim Lovell, comandante de la misión lunar Apolo 13 de la NASA

(Reuters) – El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la fallida misión a la Luna de 1970 que estuvo a punto de acabar en desastre pero que se convirtió en una inspiradora saga de supervivencia y en la base de la exitosa película «Apolo 13», falleció a los 97 años, informó el viernes la NASA.

La superestrella de Hollywood Tom Hanks interpretó a Lovell en la aclamada película del director Ron Howard de 1995. En ella se narraba la misión Apolo 13 de la NASA, planeada como un tercer alunizaje, pero que salió terriblemente mal cuando una explosión a bordo, en camino a la Luna, puso en grave peligro la vida de los tres astronautas.

Lovell y sus compañeros de tripulación Jack Swigert y Fred Haise soportaron condiciones de frío y hacinamiento, deshidratación y hambre durante tres días y medio, mientras ideaban con el Control de la Misión en Houston ingeniosas soluciones para traer la nave espacial averiada de vuelta a la Tierra.

«Un ‘fracaso exitoso’ describe exactamente lo que fue (el Apolo) 13, porque fue un fracaso en su misión inicial, nada se había logrado realmente», dijo Lovell a Reuters en 2010 en una entrevista con motivo del 40 aniversario del vuelo.

El resultado, dijo el expiloto de pruebas de la Armada, fue «un gran éxito en la capacidad de la gente para tomar una catástrofe casi segura y convertirla en una recuperación exitosa».

La misión Apolo 13 se inició nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la Luna.

En general, la misión transcurrió sin contratiempos durante los dos primeros días. Pero momentos después de que la tripulación finalizó una emisión de televisión mostrando cómo vivían en el espacio, un cable expuesto en un tanque de oxígeno del módulo de mando provocó una explosión que dañó gravemente la nave a 320.000 kilómetros de la Tierra.

El accidente no sólo arruinó sus posibilidades de aterrizar en la Luna, sino que puso en peligro sus vidas.

«De repente se oyó un ‘silbido-bang’. Y la nave se balancea de un lado a otro», dijo Lovell en una entrevista con la NASA en 1999. «Se encienden las luces y se disparan los reactores. Miré a Haise para ver si sabía cuál era la causa. No tenía ni idea. Miré a Jack Swigert. No tenía ni idea».

Swigert vio una luz de advertencia y le dijo a Control de Misión: «Houston, tenemos un problema». En la película, la frase se atribuye a Lovell y es pronunciada por Tom Hanks.

Ante la peligrosa pérdida de potencia, los tres astronautas abandonaron el módulo de mando y se dirigieron al módulo lunar, diseñado para que dos hombres alunizaran. Lo utilizaron como bote salvavidas para un angustioso regreso a la Tierra de tres días y medio.