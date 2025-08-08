LNB dedica sorteo a las Fiestas de San Salvador Centro

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), dedicó el sorteo 415 a las Fiestas de San Salvador Centro, con el objetivo de celebrar las fechas festivas, que por tradición, son un punto de encuentro para turistas y compatriotas en el exterior que añoran regresar a su tierra natal.

«Durante la fase previa del sorteo, recibimos la visita del director del Comité de Festejos, Juan Carlos

Turcios, quien compartió detalles sobre las actividades organizadas en el marco de las festividades.

Además, tuvo el honor de introducir las balotas a la tómbola y recibió, por parte del team lotería, el

marco con el vigésimo que circuló durante la semana», anunció la LNB.

Resultados del sorteo:

Primer Premio: $205,000 – Billete N.° 03965 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 28923 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 03742 Vendido.

«¡Tú podrías tener uno de los billetes ganadores! Consulta los resultados oficiales en www.lnb.gob.sv

y descubre si tu ‘algún día’ es hoy», añadió

En Lotería cumplen su misión de hacer beneficencia. Cada semana, las brigadas médicas recorren distintas zonas del país, acercando servicios de salud gratuitos como consultas generales, entrega de medicamentos y ecografías mamarias. Estas acciones son posibles gracias a las ganancias generadas por la venta de nuestros productos de lotería.