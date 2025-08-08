Desarticulan supuesta banda dedicada al hurto de motocicletas

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que un trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon una presunta banda dedicada al hurto de motocicletas.
«En un trabajo coordinado entre nuestra PNC y la FGR, hemos desarticulado por completo una banda dedicada al hurto de motocicletas», manifestó el Titular de Justicia.
De acuerdo con las declaraciones del titular de Justicia, los detenidos serán procesados no solo por los robos cometidos, sino también por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los capturados son: Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, alias “Leiva”, Edward Jonathan González Campos, alias “Albañil”, Ángel Stanley Sánchez Solorzano, alias “Flaco”, Néstor Isaías Calvio Cruz, alias “Chivo”, Evelin Lizeth Castaneda Cabeza, alias “La Cangreja”, Juan Carlos Escobar Aguilar, alias “Calona”, Beralia Abigail Santos Ruiz, alias “Pelo Rubio”, Daniel de Jesús Salazar, alias “Conejo”, Franklin Vladimir Gutiérrez Guzmán, alias “Tachi”, Ángel Javier Peñate Leonardo, alias “Roquero”, Cristian Alexander Hernández Castro, alias “Zope”