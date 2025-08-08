Iñigo Martínez es nuevo jugador de Al Nassr

El defensa central, Iñigo Martínez ha firmado por el Al Nassr hasta junio del 2026, luego que el equipo español Barcelona no le renovara su contrato. El cuadro Catalán con la salida de Martínez podrá liberar de su masa salarial 14 millones de euros.

El FC Barcelona no fichara a otro central pese a la salida Iñigo Martínez, ya que tienen jugadores que pueden suplir esa posición como Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Adreas Christensen y Jules Koundé.

El jugador tuvo una oferta similar el año pasado de Arabia Saudí, pero llego a un acuerdo con los blaugrana renovando el contrato, sin embargo esta temporada no pudo rechazar la oferta.

El jugador vasco fue clave en el plantel de Hansi Flick, para ganar el triplete, es decir, Copa del Rey, Super Copa y Copa de Liga.

En el Al Nassr será compañero de Cristiano Ronaldo, un jugador muy reconocido en la elite europea por haber jugado en clubes importantes como Real Madrid, Juventus y la selección de Portugal.