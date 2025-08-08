MARN indica viernes con lluvias a partir de la tarde

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este viernes a partir de la tarde se espera la presencia de lluvias en algunas cordilleras.

«#ElObservatorioInforma | Este viernes por la tarde se prevén lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y sierra Tecapa – Alegría», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.El MARN afirmó que estás lluvias durante la noche pueden desplazarse al centro y oriente del territorio salvadoreño.»Viento entre 9 y 18 km/h, con ráfagas mayores a 45 km/h durante las tormentas. Precaución en la costa por corrientes de retorno y vientos de hasta 30 km/h mar afuera», dijo el MARN