Llega a El Salvador las nuevas tabletas de chocolate «Nestlé Choco Trío»

Nestlé, pionera en el mundo del chocolate, se enorgullece en presentar su más reciente lanzamiento: las tabletas de Chocolate Nestlé Choco Trío. Estas innovadoras tabletas combinan una tripleta irresistible de chocolate, galleta y relleno, convirtiéndose en la tableta de chocolate que lo tiene todo.

Esta innovadora tableta está diseñada para ofrecer experiencias de indulgencia únicas, donde la suavidad del relleno se entrelaza con el crujido de la galleta, todo ello realzado por el característico sabor del cacao de chocolate Nestlé.

“La llegada de Choco Trío a El Salvador es muestra de la constante innovación de Nestlé y de nuestra búsqueda por satisfacer las nuevas tendencias de los consumidores. Actualmente, en toda Centroamérica, Choco Trío es el único chocolate que combina una tableta de chocolate con leche, relleno y galleta, ofreciendo una alternativa deliciosa para disfrutarse en cualquier momento del día, con toda la calidad de Nestlé”, señaló José Antonio Moy, Gerente General de Nestlé El Salvador.

Hoy en día los consumidores buscan productos indulgentes que les permitan hacer una pausa en su día, darse un gusto y consentirse. Es así como Choco Trío se convierte en el chocolate ideal para las nuevas generaciones: aquellas en busca de aventuras, diversión y una pausa deliciosa en su rutina diaria.

Tres deliciosas variedades de tabletas de Chocolates Nestlé:

● Chocolate Nestlé Classic: compuesta del cásico chocolate con leche con textura cremosa en formato de tableta de chocolate de 80 gramos.

● Nestlé Choco Trío Leche: clásico chocolate con leche con relleno cremoso sabor a vainilla y deliciosa galleta en formato de tableta de 90 gramos.

● Nestlé Choco Trío Chocolate: clásico chocolate con leche, con relleno cremoso sabor a chocolate, más una crujiente galleta en formato de 90 gramos.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a un producto ganador en nuestra categoría. Choco Trío es una tableta de chocolate que invita a la diversión y a ser disfrutada en cualquier ocasión, convirtiéndose en el chocolate perfecto para cada momento”, expresó Jessica Guevara, Gerente de la Categoría Chocolates de Nestlé El Salvador.

Estas nuevas tabletas de chocolate Choco Trío y su tableta Nestlé Classic ya están disponible en todos los supermercados del país.

Con este lanzamiento, Nestlé El Salvador reafirma su compromiso con la creación de productos que deleitan a los consumidores. La incorporación de las tabletas Choco Trío refleja la dedicación de Nestlé a la calidad, la variedad y la constante renovación.