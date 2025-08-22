¡Todo lo que necesitas en más de 65 deportes, en una sola tienda !

Decathlon, la tienda de deportes de origen francés, anuncia la apertura de su primera tienda en El Salvador. La tienda deportiva estará ubicada en Multiplaza y contará con más de 2,500 metros cuadrados, ofreciendo soluciones para más de 65 deportes en un solo lugar.

Presenta un formato innovador de tienda circular, un diseño fluido que fomenta el descubrimiento espontáneo de productos, creando una experiencia de compra completamente diferente. Esto representa un paso clave en la expansión del modelo circular de Decathlon en Latinoamérica, tras la apertura de la primera tienda circular en Guadalajara, México, en mayo de 2025.

“El Salvador es un país con una creciente cultura deportiva y una comunidad activa que busca opciones accesibles y de calidad para entrenar y disfrutar del deporte. Queremos acompañarlos en ese camino con una oferta técnica e innovadora, pensada para todos los niveles: desde principiantes hasta atletas expertos”, comentó Matías Ballesteros, director comercial de Decathlon para la región.

Además de su innovador formato, la tienda ofrecerá:

●Una línea de productos eco-diseñados para fomentar la sostenibilidad.

●Un taller de reparación para alargar la vida útil del material deportivo.

●Servicio de compra en línea, con entregas a todo el país y retiro en tienda.