Los Albos del Alianza caen ante el Alajuelense de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) se impuso este jueves 0-1 a los albos del Alianza en el Estadio Cuscatlán, conocido como el coloso de Monserrat.

El gol de la victoria llegó al minuto 45, cuando el defensor Fernando Piñar aprovechó un descuido en la defensa salvadoreña y mandó el balón al fondo de la red.

Con este triunfo, los manudos suman puntos vitales en su grupo y dependerán únicamente de sí mismos en la última jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. En contraste, el Alianza ve complicada su clasificación y queda con pocas opciones de avanzar en el torneo regional.