Gobierno destina $300 a cada escuela para actos cívicos de independencia

La nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, detalló este jueves que la referida cartera de Estado dispondrá de $300 para cada centro escolar para que compren banderas, guantes blancos y otros insumos, de cara al inicio del mes de la independencia.

Según informó la funcionaria, los centros educativos deberán implementar los denominados lunes cívicos a partir del 1 de septiembre y mantenerlos durante todo el año escolar. Estas jornadas se realizarán cada lunes en el primer período de clases, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina en la comunidad estudiantil.

Las actividades mínimas incluyen formación en orden y disciplina, ingreso y retiro del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, oración a la Bandera Salvadoreña y una ponencia a cargo de estudiantes sobre personajes históricos o hechos relevantes del país.

Trigueros subrayó la importancia de que directores y docentes organicen la logística con anticipación, para garantizar puntualidad y participación activa de los alumnos en cada jornada cívica.