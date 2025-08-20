LNB dedica sorteo a los salvadoreños en Estados Unidos 

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó su sorteo LOTRA N°416 a los salvadoreños en Estados Unidos con el objetivo de honrar tanto a hombre como mujeres que supieron abrirse camino en otro país sin perder el arraigo a sus tradiciones
«Gracias al clima de seguridad e inversión que hoy experimenta El Salvador, muchos compatriotas han comenzado a apostar por regresar para emprender en distintos rubros, beneficiando además con incentivos fiscales que facilitan este retorno», dijo la LNB.
los resultados del sorteo son:
Primer Premio: $380,000 – billete N° 23788 vendido
Segundo premio: $20,000 – billete N° 04030 vendido
Tercer premio: $10,000 – billete N° 29672 vendido
«Te invitamos a participar en el próximo sorteo, que pondrá en juego un Primer Gran Premio de $175,000. Además, te recordamos visitar nuestra exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la Lotería», dijo la LNB.